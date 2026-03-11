Wiceprezydent Szczecina: Strefa Czystego Transportu nadal jest nam potrzebna

Szczecin nadal potrzebuje Strefy Czystego Transportu - mówił zastępca prezydenta Michał Przepiera w "Rozmowie pod krawatem".
Tak, ale akurat w tym przypadku bez strefy się udało, a w kolejnych przetargach punkty za Strefę Czystego Transportu już mogą ważyć i mieć wpływ na to, czy miasto otrzyma dofinansowanie – przekonywał Przepiera.
- Chociażby najbliższy nabór na zakup autobusów elektrycznych, tam jest limit do 20 sztuk i my o tyle będziemy się ubiegać. Takie już są warunki konkursowe na wstępie, że miasto Szczecin traci pewne punkty, zatem musi gromadzić te punkty na innych kryteriach - mówił wiceprezydent.
Michał Przepiera przekonywał, że jak długo zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych, to nie pamięta tak złożonego naboru, jak na autobusy elektryczne. Stąd zbieranie punktów, stąd potrzeba strefy. Zapytaliśmy, kiedy autobusy wodorowe pojawią się w Szczecinie? Te będą w ramach KPO.
- Dość niedawno podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i tam mam zakupić dla spółki autobusowej Dąbie 50 autobusów, z czego 20 właśnie wodorowców czystych i 30 elektryków, o tak zwanym dużym zasięgu - mówił wiceprezydent.
Michała Przepierę pytaliśmy także m.in. o dziurę w jezdni na Powstańców Wielkopolskich, o dubajskie wieżowce na Kępie Parnickiej, czy o kostkę w alei Jana Pawła II.
Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.
Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej.
Edycja tekstu: Michał Król
Tak, ale akurat w tym przypadku bez strefy się udało, a w kolejnych przetargach punkty za Strefę Czystego Transportu już mogą ważyć i mieć wpływ na to, czy miasto otrzyma dofinansowanie – przekonywał Przepiera.