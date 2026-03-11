Remonty torowisk. Estakada na początek, Wyszyńskiego musi poczekać [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tramwaje Szczecińskie przymierzają się do remontu torowiska na Estakadzie Pomorskiej. W ciągu najbliższych tygodni ma zostać ogłoszony przetarg na inwestycję, która umożliwi zbudowanie od podstaw nowych torów.

- Zanim przetarg zostanie ogłoszony, trzeba będzie sporządzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu w trakcie prac – mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim. - Czekają nas pewnego rodzaju perturbacje, jeśli chodzi o komunikację. Myślę, że w związku z tym cała ta operacja będzie przeprowadzona w okresie wakacyjnym lub okołowakacyjnym, tak aby po prostu jak najmniej było to odczuwalne dla kierowców.



Mniej szczęścia ma torowisko na ulicy Wyszyńskiego. W tegorocznym miejskim budżecie wstępnie planowano zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji projektowej tego fragmentu szczecińskiej sieci tramwajowej. - Ostatecznie projekt został przesunięty - tłumaczy Jachim. - To jest oczywiście zadanie, które jest wysoko, jeśli chodzi o listę priorytetów, ale też musimy brać pod uwagę możliwości finansowe miasta. To miał być ten pierwszy etap modernizacji terenów węgierskich.



Torowiska węgierskie to takie, które osadzone są w gotowych betonowych płytach. Pozwala to skrócić czas montażu takich torów. Program ich wymiany na nowe obejmuje również ulicę Mickiewicza oraz aleję Bohaterów Warszawy i aleję Wyzwolenia.



