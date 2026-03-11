Ruszyło śledztwo ws. ataku hakerskiego na Szpital Wojewódzki

Jest śledztwo prokuratury w sprawie ataku hakerskiego na szczeciński Szpital Wojewódzki. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, postępowanie dotyczy zaszyfrowania złośliwym oprogramowaniem danych informatycznych szpitala, ale też żądania kilku milionów dolarów za przywrócenie dostępu do nich.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Z kolei Szpital Wojewódzki zaapelował do pacjentów, pracowników i kontrahentów. Prosi o szczególną czujność i rozważenie na przykład zastrzeżenia numerów PESEL, skorzystania z alertów BIK, zmianę haseł i uruchomienie dwuetapowych weryfikacji - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik placówki.- Chodzi o te wszystkie kroki bezpieczeństwa rekomendowane także w sytuacjach standardowych. Teraz jest to szczególnie ważne, aby te kroki zrobić. My co prawda nie wiemy, czy te dane, do których mamy zablokowany dostęp, zostały lub zostaną udostępnione, ale w obecnej sytuacji musimy taki scenariusz niestety założyć - podkreśla Owsik-Kozłowski.Sprawcom ataku grozi od 5 do 25 lat więzienia.