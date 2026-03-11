Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Ruszyło śledztwo ws. ataku hakerskiego na Szpital Wojewódzki

Region Anna Klimczyk

Szpital przy Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital przy Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest śledztwo prokuratury w sprawie ataku hakerskiego na szczeciński Szpital Wojewódzki. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, postępowanie dotyczy zaszyfrowania złośliwym oprogramowaniem danych informatycznych szpitala, ale też żądania kilku milionów dolarów za przywrócenie dostępu do nich.
Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku

Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku

Z kolei Szpital Wojewódzki zaapelował do pacjentów, pracowników i kontrahentów. Prosi o szczególną czujność i rozważenie na przykład zastrzeżenia numerów PESEL, skorzystania z alertów BIK, zmianę haseł i uruchomienie dwuetapowych weryfikacji - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik placówki.

- Chodzi o te wszystkie kroki bezpieczeństwa rekomendowane także w sytuacjach standardowych. Teraz jest to szczególnie ważne, aby te kroki zrobić. My co prawda nie wiemy, czy te dane, do których mamy zablokowany dostęp, zostały lub zostaną udostępnione, ale w obecnej sytuacji musimy taki scenariusz niestety założyć - podkreśla Owsik-Kozłowski.

Sprawcom ataku grozi od 5 do 25 lat więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Chodzi o te wszystkie kroki bezpieczeństwa rekomendowane, także w sytuacjach standardowych. Teraz jest to szczególnie ważne, aby te kroki zrobić. My co prawda nie wiemy, czy te dane, do których mamy zablokowany dostęp, zostały lub zostaną udostępnione, no ale w obecnej sytuacji musimy taki scenariusz niestety założyć - podkreśla Owsik-Kozłowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:31

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6305 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 5029 razy)
  3. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3386 razy)
  4. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3124 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2891 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty