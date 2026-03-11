Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Orlik w Świnoujściu przejdzie kolejny remont [ZDJĘCIA]

Antoni Stefański

fot. Urząd Miasta Świnoujście
fot. Urząd Miasta Świnoujście
fot. Urząd Miasta Świnoujście
fot. Urząd Miasta Świnoujście
W Świnoujściu rozpocznie się drugi etap remontu kompleksu sportowego Orlik przy ulicy Kościuszki. Miasto ponownie pozyskało na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa.
Obiekt powstał w latach 2008–2009 i po latach intensywnego użytkowania wymaga gruntownej naprawy. Pierwszy etap prac zakończył się jesienią ubiegłego roku – wymieniono wtedy nawierzchnię głównego boiska.

Teraz planowana jest m.in. wymiana nawierzchni na drugim boisku, montaż oświetlenia LED i ustawienie nowych kontenerów z szatnią i zapleczem dla trenerów.

Całość ma kosztować ponad milion sto tysięcy złotych, z czego połowę pokryje Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Orlik przy ulicy Kościuszki to jeden z najczęściej używanych obiektów sportowych w mieście – korzystają z niego uczniowie okolicznych szkół, kluby sportowe i mieszkańcy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

