Orlik w Świnoujściu przejdzie kolejny remont [ZDJĘCIA]

W Świnoujściu rozpocznie się drugi etap remontu kompleksu sportowego Orlik przy ulicy Kościuszki. Miasto ponownie pozyskało na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa.
Obiekt powstał w latach 2008–2009 i po latach intensywnego użytkowania wymaga gruntownej naprawy. Pierwszy etap prac zakończył się jesienią ubiegłego roku – wymieniono wtedy nawierzchnię głównego boiska.
Teraz planowana jest m.in. wymiana nawierzchni na drugim boisku, montaż oświetlenia LED i ustawienie nowych kontenerów z szatnią i zapleczem dla trenerów.
Całość ma kosztować ponad milion sto tysięcy złotych, z czego połowę pokryje Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Orlik przy ulicy Kościuszki to jeden z najczęściej używanych obiektów sportowych w mieście – korzystają z niego uczniowie okolicznych szkół, kluby sportowe i mieszkańcy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
