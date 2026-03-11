Kołobrzeg: Nie wszystkie dzieci znalazły miejsce w miejskich przedszkolach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak problemy demograficzne przekładają się na kołobrzeskie przedszkola? Zakończył się nabór, w którym nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do miejskich placówek.

Czy ich rodzice powinni się obawiać? Łącznie w kołobrzeskich przedszkolach jest 1019 miejsc dla maluchów. 772 są zajęte przez dzieci, które kontynuować będą edukację przedszkolną. W zakończonym naborze przyjętych zostało dokładnie 210 dzieci. Przydziału nie otrzymało 25 maluchów.



Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent ds. społecznych Kołobrzegu tłumaczy, że wolne miejsca pozostają, lecz nie w placówkach, które były pierwszym wyborem rodziców. - W dużej mierze jest to fakt, że wybierają te przedszkola, które cieszą się największym zainteresowaniem. Jest to w naszym przypadku Przedszkole Miejskie nr 4, nr 1, nr 8 - powiedziała Grędas-Wójtowicz.



Publiczne przedszkola przyjmą także dzieci, które opuszczą prywatną placówkę zamykającą się z końcem sierpnia. Czasy, w których miejsca w przedszkolach było mniej niż dzieci, już jednak minęły, a urzędnicy zapowiadają, że wszystkie maluchy znajdą miejsce w miejskich oddziałach.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski