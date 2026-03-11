Około 60 proc. ósmoklasistów nie wie, jaki kierunek nauki chce obrać, ale nie ma w tym nic złego - mówi doradca zawodowy.

Podczas Targów Edukacyjnych w szczecińskim Domu Kultury Słowianin młodzież mogła nie tylko zapoznać się ze szkołami, ale i porozmawiać z ekspertami od rynku pracy.Jak mówi Anna Myślińska z Ochotniczego Hufca Pracy, najważniejsze, by przyszła ścieżka kariery pasowała do zainteresowań i kompetencji ucznia. - Jeżeli takich zainteresowań brak, my też pomagamy wykonując testy preferencji zawodowych, pomagamy tym dzieciom podjąć właściwą decyzję i oczywiście dzieci same muszą podejmować wybór - podkreśla Myślińska.- Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być oparty o wyniki i wizję przyszłości - dodaje doradczyni. - Jeśli jest młodzież edukacyjnie bardziej słaba, wybiera tą ścieżkę szkoły zawodowej, skraca naukę. Natomiast dzieci uczące się dobrze wybierają studia.