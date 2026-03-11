Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

"Najważniejsze, by przyszła ścieżka kariery pasowała do zainteresowań i kompetencji ucznia"

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Około 60 proc. ósmoklasistów nie wie, jaki kierunek nauki chce obrać, ale nie ma w tym nic złego - mówi doradca zawodowy.
Część ósmoklasistów ma już pomysł na własną przyszłość [ZDJĘCIA]

Część ósmoklasistów ma już pomysł na własną przyszłość [ZDJĘCIA]

Podczas Targów Edukacyjnych w szczecińskim Domu Kultury Słowianin młodzież mogła nie tylko zapoznać się ze szkołami, ale i porozmawiać z ekspertami od rynku pracy.

Jak mówi Anna Myślińska z Ochotniczego Hufca Pracy, najważniejsze, by przyszła ścieżka kariery pasowała do zainteresowań i kompetencji ucznia. - Jeżeli takich zainteresowań brak, my też pomagamy wykonując testy preferencji zawodowych, pomagamy tym dzieciom podjąć właściwą decyzję i oczywiście dzieci same muszą podejmować wybór - podkreśla Myślińska.

- Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być oparty o wyniki i wizję przyszłości - dodaje doradczyni. - Jeśli jest młodzież edukacyjnie bardziej słaba, wybiera tą ścieżkę szkoły zawodowej, skraca naukę. Natomiast dzieci uczące się dobrze wybierają studia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówi Anna Myślińska z Ochotniczego Hufca Pracy, najważniejsze, by przyszła ścieżka kariery pasowała do zainteresowań i kompetencji ucznia.
- Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być oparty o wyniki i wizję przyszłości - dodaje doradczyni.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6315 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 5041 razy)
  3. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3418 razy)
  4. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3132 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2931 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty