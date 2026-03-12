Świnoujski mały "jamnik" na trasy wyjedzie za około dwa tygodnie

Krótki Solaris będzie woził pasażerów w Świnoujściu na trasach, gdzie dłuższym pojazdem trudniej manewrować.

Edycja tekstu: Natalia Chodań





Krótki Solaris będzie woził pasażerów na trasach, gdzie dłuższym pojazdem trudniej manewrować. To nowy nabytek Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu. Pojazd ma 16 miejsc siedzących, 40 stojących, jedno dla osoby na wózku lub dla wózka dziecięcego.Na trasy wyjedzie za około dwa tygodnie, bo trwa w nim montaż kasowników i biletomatu oraz wgrywany jest system informacji pasażerskiej.To 24. autobus we flocie świnoujskiego przewoźnika.