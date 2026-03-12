Dostawy nowych Moderusów Gamma dla Szczecina osiągnęły półmetek

Od wtorku w zajezdni tramwajowej przy Alei Wojska Polskiego stacjonuje już sześć nowych dwukierunkowych tramwajów, niskopodłogowych, wyposażonych także m.in. w porty USB i bezprzewodowy Internet.





Dostawy dwunastu Moderusów Gamma, produkowanych przez podpoznański Modertrans, mają zakończyć się pod koniec maja. Ich zakup kosztował prawie 160 milionów złotych, z czego 115 milionów to dofinansowanie z unijnego programu "FEnIKS" oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Nowe tramwaje przewiozą jednorazowo 240 pasażerów, co czynić je będzie najbardziej pojemnymi pojazdami w taborze szczecińskiego przewoźnika. Pierwsza z nowych Gamm pojawi się na torach po 20 marca.