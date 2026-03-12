Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pierwszy egzamin ósmoklasisty

Region Julia Nowicka

Fot. Pixabay/Yamu_Jay
Fot. Pixabay/Yamu_Jay
Za dwa miesiące uczniowie ósmych klas zmierzą się z pierwszym egzaminem w swojej edukacji.
Uczniowie szczecińskich szkół mówią, że im bliżej terminu, tym większy stres odczuwają, jednak myślą, że do egzaminu są dobrze przygotowani.

- Próbne mi dobrze poszły, nie wiem jak będzie już z tym całym egzaminem. Po prostu będę jakieś arkusze robił. - Ja się bardzo stresuję, ale na logikę. - No stres jest, ale jak się rozplanuje naukę, to będzie dobrze i da się radę - mówią ósmoklasiści.

- Oni doskonale wiedzą, że w ich karierze tej uczniowskiej wybór przyszłej szkoły jest w dużym stopniu uzależniony też od tego, jak wypadną na tych egzaminach, więc próbujemy ich motywować, oczywiście wspierać, pokazywać różne możliwości. Do początku maja bardzo intensywnie będą spędzać czas i przygotowywać się do egzaminów - mówi Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie.

Egzaminy rozpoczną się 11 maja od języka polskiego. W następnych dniach uczniowie zmierzą się z matematyką i językiem obcym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

