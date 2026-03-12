Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tragiczny wypadek na budowie w Mielnie. Rusza śledztwo

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Śledztwo w sprawie nadużyć w NCBiR Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła w marcu tego roku po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Śledztwo w sprawie nadużyć w NCBiR Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła w marcu tego roku po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na budowie w Mielnie. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek.
42-letni mężczyzna wykonywał roboty budowlane na górnej kondygnacji jednego z lokali budynku szeregowego. Z niewyjaśnionych przyczyn spadł. Zginął na miejscu.

Śledztwo prokuratury ma ustalić, poza przyczyną śmierci mężczyzny, czy prace prowadzone były zgodnie ze sztuką budowlaną, czy pracownicy przeszli szkolenie w zakresie BHP, czy byli wyposażeni w odpowiedni sprzęt do prac na wysokościach i jak przebiegał nadzór inwestorski.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

