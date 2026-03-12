Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dodatkowe połączenia kolejowe na trasie Szczecin-Gryfino

Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
Będzie dodatkowa para pociągów do Gryfina. Składy pojadą w piątki w godzinach południowego szczytu.
Pierwszy pociąg pojedzie już 13 marca. Następne w kolejne piątki aż do wakacji oraz dodatkowo w dniach 1 i 2 kwietnia. Nie będą natomiast uruchamiane 1 i 8 maja.

Pociągi będą kursowały jako składy przyspieszone. Na swojej trasie zatrzymywać się będą wyłącznie na jednej stacji pośredniej. Czas przejazdu ze Szczecina do Gryfina wyniesie jedynie 18 minut.

Skład będzie odjeżdżał ze Szczecina Głównego o godzinie 15:25 i po 8 minutach jazdy zatrzyma się na stacji Szczecin Podjuchy. Do Gryfina dotrze o godzinie 15:43.

W drogę powrotną dodatkowy pociąg odjedzie o godzinie 16:12. Bieg zakończy na stacji Szczecin Główny o godzinie 16:30.

W obu dodatkowych pociągach obowiązywać będzie standardowa taryfa Polregio oraz Szczeciński Bilet Metropolitalny.

