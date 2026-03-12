Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Młodzież wybierze na co wyda w swoich szkołach osiem tysięcy złotych

Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zakończył się etap zgłaszania projektów do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – inicjatywy, w której uczniowie sami proponują pomysły i decydują, co zostanie zrealizowane w ich szkołach.
Każda z 34 szczecińskich szkół ponadpodstawowych ma do dyspozycji 8 tysięcy złotych na uczniowskie projekty, takie jak strefy relaksu, radiowęzły, sprzęt multimedialny czy warsztaty.

- Teraz wszystko w rękach młodzieży – głosowanie odbędzie się w dniach 23–25 marca – zapowiada prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Młodzież może przygotowywać różne projekty dotyczące ich szkoły, zachęcać do głosowania. Namawiać koleżanki i kolegów do tego, żeby podjęli wyzwanie, oddali swój głos. Dzięki temu w szkołach pojawiają się różne inicjatywy, drobne inwestycje, projekty, które służą szkolnej społeczności - mówi Krzystek.

W tym roku budżet dla każdej szkoły został zwiększony o dwa tysiące złotych – podkreśla Wojciech Frąckiewicz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Szczecinie.

- Udało nam się zwiększyć ten budżet o 2 tys. zł, dlatego że 6 tys. zł, patrząc na ostatnie lata inflacji, było budżetem już niezadowalającym dla szkół. Ale widać, że to zwiększenie też jest z korzyścią dla samych uczniów, którzy zgłaszają coraz więcej projektów. W jednej szkole ponadpodstawowej zgłoszono ponad 40 projektów do głosowania, co oznacza, że naprawdę to zwiększenie było przydatne - tłumaczy Frąckiewicz.

Wyniki głosowania w szkołach mają zostać ogłoszone do 27 marca, a zwycięskie projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku szkolnym.

