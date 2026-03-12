Statki PŻM są bezpieczne

Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wojna w Iranie nie zagraża ani naszym statkom ani załogom - zapewniał w "Rozmowie pod krawatem" dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej. Dariusz Doskocz dodał, że najbliższe jednostki PŻM pływają w pobliżu Indonezji i na Morzu Śródziemnym.

Dariusz Doskocz Dyrektor PŻM: podczas konfliktu w Iranie najtrudniejsze są niepewność i niestabilność rynku



Oprócz geopolityki w "Rozmowie pod krawatem" pojawiły się także pytania o kondycję finansową największego polskiego armatora. Jak szef PŻM odniósł się do tej kwestii?



Ostatnie trzy lata były jednymi z najtrudniejszych w historii Polskiej Żeglugi Morskiej. Rok 2023 firma zakończyła stratą netto w wysokości ponad 900 mln zł. Największą pozycją w budżecie firmy są płace, remonty jednostek i inwestycje. Obecnie co trzy miesiące PŻM odbiera nowy statek, to głównie masowce i tzw. jeziorowce pływające w rejonie wielkich jezior amerykańskich.



Dariusz Doskocz uważa, że powołanie niemal rok temu spółki Polsca pozwoliło uniknąć wewnętrznej konkurencji na Bałtyku między polskimi armatorami – Unity Line, Euroafricą i Polferries.



- W najlepszych godzinach wychodziły dwa promy, nasz i Polferries, w odstępie często półgodzinnym i każdy brał po połowie albo po 40 procent.. To naprawdę taniej i sensownie jest puścić jeden prom i załadować go na full, a ten drugi, znaleźć dla niego coś innego. Ewentualnie żonglować trochę promami, zależnie od sezonu - mówił Dariusz Doskocz.



Jak mówił dyrektor PŻM – najnowszy prom Jantar Unity pozwolił na nawiązanie równorzędnej konkurencji na Bałtyku z zagranicznymi przewoźnikami. Jego zdaniem po kilku straconych latach, teraz wreszcie można odrabiać straty.



