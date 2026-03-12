Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Statki PŻM są bezpieczne

Region Piotr Tolko

Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Wojna w Iranie nie zagraża ani naszym statkom ani załogom - zapewniał w "Rozmowie pod krawatem" dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej. Dariusz Doskocz dodał, że najbliższe jednostki PŻM pływają w pobliżu Indonezji i na Morzu Śródziemnym.
Dariusz Doskocz

Dariusz Doskocz

Dyrektor PŻM: podczas konfliktu w Iranie najtrudniejsze są niepewność i niestabilność rynku
Wojna według niego spowodowała duży chaos na rynku paliw, co może mieć negatywne konsekwencje dla branży. Z powodu wojny transport ropy naftowej z kierunku Zatoki Perskiej praktycznie zamarł, a stamtąd pochodzi prawie 30 procent światowej produkcji surowca.

Oprócz geopolityki w "Rozmowie pod krawatem" pojawiły się także pytania o kondycję finansową największego polskiego armatora. Jak szef PŻM odniósł się do tej kwestii?

Ostatnie trzy lata były jednymi z najtrudniejszych w historii Polskiej Żeglugi Morskiej. Rok 2023 firma zakończyła stratą netto w wysokości ponad 900 mln zł. Największą pozycją w budżecie firmy są płace, remonty jednostek i inwestycje. Obecnie co trzy miesiące PŻM odbiera nowy statek, to głównie masowce i tzw. jeziorowce pływające w rejonie wielkich jezior amerykańskich.

Dariusz Doskocz uważa, że powołanie niemal rok temu spółki Polsca pozwoliło uniknąć wewnętrznej konkurencji na Bałtyku między polskimi armatorami – Unity Line, Euroafricą i Polferries.

- W najlepszych godzinach wychodziły dwa promy, nasz i Polferries, w odstępie często półgodzinnym i każdy brał po połowie albo po 40 procent.. To naprawdę taniej i sensownie jest puścić jeden prom i załadować go na full, a ten drugi, znaleźć dla niego coś innego. Ewentualnie żonglować trochę promami, zależnie od sezonu - mówił Dariusz Doskocz.

Jak mówił dyrektor PŻM – najnowszy prom Jantar Unity pozwolił na nawiązanie równorzędnej konkurencji na Bałtyku z zagranicznymi przewoźnikami. Jego zdaniem po kilku straconych latach, teraz wreszcie można odrabiać straty.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął Dariusz Doskocz, Daniel Jacewicz, reżyser i założyciel Teatru Brama w Goleniowie.

Edycja tekstu: Michał Król
Dariusz Doskocz uważa, że powołanie niemal rok temu spółki Polsca pozwoliło uniknąć wewnętrznej konkurencji na Bałtyku między polskimi armatorami – Unity Line, Euroafricą i Polferries.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3515 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3163 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3001 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2766 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2507 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty