Finał "Pogodnego 2.0" za nami [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Finał Pogodnego 2.0 za nami. Wczoraj w Studiu S-1 słuchacze Radia Szczecin mogli spotkać się między innymi z detektywem Pogodnym, autorami i ambasadorami Pomorza Zachodniego.
Poznaliśmy także słuchaczy, którzy pomagali Markowi Stelarowi i Przemysławowi Kowalewskiemu tworzyć audiobook.

- Finał Pogodnego, zakończyliśmy już całą historię. "Pogodny" w sposób niesamowity, bardzo niestandardowy zapromował ambasadorów Pomorza Zachodniego - mówiła Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa marszałka województwa zachodniopomorskiego.

- Pomogłem wprowadzić Marka Rupińskiego z jego energią, z jego wytrzymałością i z tym, że po prostu najbardziej może pomóc detektywowi. - Jestem jedną z uczestniczek, która została wyróżniona za podpowiedź dalszego ciągu historii ambasadorów. Bawiłam się dobrze, akcja była ciekawa - mówili zwycięzcy akcji.

Wszystkie odcinki Pogodnego 2.0 można znaleźć na stronie Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

