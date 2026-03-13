Finał "Pogodnego 2.0" za nami [ZDJĘCIA]

Finał Pogodnego 2.0 za nami. Wczoraj w Studiu S-1 słuchacze Radia Szczecin mogli spotkać się między innymi z detektywem Pogodnym, autorami i ambasadorami Pomorza Zachodniego.
Poznaliśmy także słuchaczy, którzy pomagali Markowi Stelarowi i Przemysławowi Kowalewskiemu tworzyć audiobook.
- Finał Pogodnego, zakończyliśmy już całą historię. "Pogodny" w sposób niesamowity, bardzo niestandardowy zapromował ambasadorów Pomorza Zachodniego - mówiła Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa marszałka województwa zachodniopomorskiego.
- Pomogłem wprowadzić Marka Rupińskiego z jego energią, z jego wytrzymałością i z tym, że po prostu najbardziej może pomóc detektywowi. - Jestem jedną z uczestniczek, która została wyróżniona za podpowiedź dalszego ciągu historii ambasadorów. Bawiłam się dobrze, akcja była ciekawa - mówili zwycięzcy akcji.
Wszystkie odcinki Pogodnego 2.0 można znaleźć na stronie Radia Szczecin.
- Finał Pogodnego, zakończyliśmy już całą historię. "Pogodny" w sposób niesamowity, bardzo niestandardowy zapromował ambasadorów Pomorza Zachodniego - mówiła Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa marszałka województwa zachodniopomorskiego.
- Pomogłem wprowadzić Marka Rupińskiego z jego energią, z jego wytrzymałością i z tym, że po prostu najbardziej może pomóc detektywowi. - Jestem jedną z uczestniczek, która została wyróżniona za podpowiedź dalszego ciągu historii ambasadorów. Bawiłam się dobrze, akcja była ciekawa - mówili zwycięzcy akcji.
Wszystkie odcinki Pogodnego 2.0 można znaleźć na stronie Radia Szczecin.
Edycja tekstu: Natalia Chodań