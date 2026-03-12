Czarownice wyruszą w przyrodniczy rajd

Grafika: Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd

Trwają zapisy na Rajd Czarownic. Tym razem uczestnicy pojadą do Strzelców Krajeńskich, gdzie będą musieli odnaleźć drogę bez lokalizatora, a na koniec spróbują smakołyków z Magicznego Kociołka.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Takie wydarzenie organizujemy co roku w okolicach Dnia Kobiet - mówi Karolina Ignaczak, dyrektorka Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.- Zaproszone są kobiety, ale mężczyźni też. Pokazujemy przyrodę, mówimy też o tym, co w przyrodzie się dzieje. Zwykle na tych rajdach są różne konkursy. Jest nagradzana najlepiej ubrana czarownica - mówi Ignaczak.Warto zabrać ze sobą buty terenowe, kubek termiczny i oczywiście przebranie czarownicy. Rajd rozpocznie się w sobotę o godzinie 8. Informację o zapisach znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku