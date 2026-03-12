Nie bolą, a mogą być chore - często nerki są diagnozowane zbyt późno

Nie bolą, a kiedy chorują, przez lata może nie być jednoznacznych objawów. Mowa o nerkach.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Dolegliwości pojawiają się późno. Najczęściej dopiero wtedy, gdy nerki są już uszkodzone - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.W województwie zachodniopomorskim rocznie diagnozuje się średnio 1800 przypadków chorób nerek. Większość rozpoznań dotyczy przewlekłej choroby nerek w stadium ostrym lub schyłkowym, co oznacza, że nerki niemal całkowicie przestają oczyszczać krew - mówi Olszewska.W ciągu ostatnich dwóch lat w naszym województwie dializowanych było ponad 2,5 tysiąca osób. W tym samym czasie przeprowadzono ok. 200 przeszczepów nerek. Objawy, które mogą świadczyć o chorobie, to między innymi: częste oddawanie małych ilości moczu, ból przy oddawaniu moczu, krew w moczu czy ból w okolicy lędźwiowej. Dziś przypada Światowy Dzień Nerek.