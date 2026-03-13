Znaki z apelem o ostrożność pojawiły się w okolicach Jeziora Szmaragdowego

Ropuchy szare wybudziły się z zimowego snu i rozpoczęły wiosenne migracje. Idą w kierunki zbiorników wodnych, aby złożyć skrzek.

W tym czasie płazy narażone są na niebezpieczeństwo między innymi ze strony kierowców. Dlatego na ul. Kopalnianej przy jeziorze Szmaragdowym oraz Jęczmiennej pojawiły się specjalne znaki z zakazem wjazdu i prośbą o ostrożność.Pierwszego dnia strażnicy naliczyli kilkanaście migrujących płazów - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie.- My jako Straż Miejska oczywiście nie będziemy tam prowadzić całych kontroli, bo nie taka jest nasza rola. Natomiast prowadzimy doraźne kontrole. Przede wszystkim informujemy kierowców, żeby respektowali te prośby zarządców, żeby faktycznie umożliwić tym płazom swobodną migrację - dodaje Wojtach.Migracje ropuch trwają zazwyczaj od półtora do dwóch tygodni.