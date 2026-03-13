Świnoujski Remondis wprowadzi zmiany

Od 1 maja zmienią się w Świnoujściu zasady odbioru odpadów z domów jednorodzinnych.

Firma Remondis zapowiada, że będzie opróżniać tylko te pojemniki, które w dniu wywozu zostaną wystawione przed posesję. Te ustawione w niedostępnym miejscu nie będą opróżniane, a każda taka sytuacja ma być dokumentowana zdjęciem.Z obowiązku wystawiania koszy zwolnione będą jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz niektórzy seniorzy. Do tego czasu miasto i Remondis przeprowadzą kampanię informacyjną przypominającą mieszkańcom o nowych zasadach.