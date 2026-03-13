Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Pędził na hulajnodze ponad 50 km/h

Anna Arabska-Szmajdzińska

13-latek przekroczył prędkość na hulajnodze - mandat zapłacili rodzice chłopaka. Do zdarzenia doszło w Stargardzie.
Policjanci prowadzili akcję "Prędkość". Aż pięciu kierujących straciło uprawnienia do kierowania pojazdami po tym, jak przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Zatrzymany do kontroli został też 13-latek. Chłopak pędził na hulajnodze elektrycznej z prędkością 52 km/h.

Przypominamy, że takim jednośladem można poruszać się maksymalnie 20 km/h.

