Pędził na hulajnodze ponad 50 km/h

13-latek przekroczył prędkość na hulajnodze - mandat zapłacili rodzice chłopaka. Do zdarzenia doszło w Stargardzie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Policjanci prowadzili akcję "Prędkość". Aż pięciu kierujących straciło uprawnienia do kierowania pojazdami po tym, jak przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.Zatrzymany do kontroli został też 13-latek. Chłopak pędził na hulajnodze elektrycznej z prędkością 52 km/h.Przypominamy, że takim jednośladem można poruszać się maksymalnie 20 km/h.