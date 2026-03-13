Oszustwo na reklamę "pewnej" inwestycji. Seniorka straciła ponad 40 tys. zł

Uwierzyła fałszywej reklamie w internecie i straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oszuści do wyłudzenia pieniędzy wykorzystali wizerunek premiera.

Edycja tekstu: Michał Król

74-letnia mieszkanka powiatu kołobrzeskiego na jednej ze stron internetowych zauważyła reklamę rafinerii z wizerunkiem premiera. Zachęcona ofertą szybkiego i pewnego zysku kliknęła w załączony link i pozostawiła dane kontaktowe. Następnie otrzymywała liczne telefony od osób podających się za doradców inwestycyjnych.Zgodnie z ich poleceniami wykonywała przelewy na wskazane rachunki bankowe. Łącznie przelała 42 tysiące złotych. Wówczas kontakt z rzekomymi konsultantami nagle się urwał, a kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustów.Sprawę prowadzi kołobrzeska policja, która ostrzega przed ofertami internetowymi przekonującymi do szybkich inwestycji. Mundurowi przestrzegają też przed przelewaniem pieniędzy osobom, kontaktującym się jedynie telefonicznie lub przez internet.