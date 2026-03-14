Mediateka. Kolejne opóźnienie

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzy lata opóźnienia na budowie Mediateki u zbiegu ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej na prawobrzeżu Szczecina i to jeszcze nie koniec - wykonawca złożył kolejny aneks do umowy z prośbą o przesunięcie terminu.
Budowlana odyseja w Szczecinie. Mediateka - podejście ósme

Postęp prac na budowie Mediateki to obecnie 73 proc. - poinformowała Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

- Pierwotnie termin zakończenia robót budowlanych uzgodniony z wykonawcą to koniec marca 2026 roku. Jednak na dzień dzisiejszy nie jest on możliwy do dotrzymania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy niezależnych od szczecińskiego TBS - powiedziała.

Radny Wojciech Dorżynkiewicz nie jest zadowolony z postępu prac, ale uważa, że zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą byłoby jeszcze gorsze.

- Zerwanie umowy z wykonawcą, wyrzucenie go z placu budowy by spowodowało kolejne problemy. Mimo tych opóźnień to przez inwentaryzację, zrobienie nowego przetargu, wyłonienie nowego wykonawcy byśmy byli na podobnym albo nawet na gorszym etapie niż jesteśmy teraz - zaznaczył.

Koszt inwestycji to ponad 38 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Pierwotnie termin zakończenia robót budowlanych uzgodniony z wykonawcą to koniec marca 2026 roku. Jednak na dzień dzisiejszy nie jest on możliwy do dotrzymania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy niezależnych od szczecińskiego TBS - powiedziała.
- Zerwanie umowy z wykonawcą, wyrzucenie go z placu budowy by spowodowało kolejne problemy. Mimo tych opóźnień to przez inwentaryzację, zrobienie nowego przetargu, wyłonienie nowego wykonawcy byśmy byli na podobnym albo nawet na gorszym etapie niż jesteśmy teraz - zaznaczył.

