Mediateka. Kolejne opóźnienie

Trzy lata opóźnienia na budowie Mediateki u zbiegu ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej na prawobrzeżu Szczecina i to jeszcze nie koniec - wykonawca złożył kolejny aneks do umowy z prośbą o przesunięcie terminu.

Postęp prac na budowie Mediateki to obecnie 73 proc. - poinformowała Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.- Pierwotnie termin zakończenia robót budowlanych uzgodniony z wykonawcą to koniec marca 2026 roku. Jednak na dzień dzisiejszy nie jest on możliwy do dotrzymania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy niezależnych od szczecińskiego TBS - powiedziała.Radny Wojciech Dorżynkiewicz nie jest zadowolony z postępu prac, ale uważa, że zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą byłoby jeszcze gorsze.- Zerwanie umowy z wykonawcą, wyrzucenie go z placu budowy by spowodowało kolejne problemy. Mimo tych opóźnień to przez inwentaryzację, zrobienie nowego przetargu, wyłonienie nowego wykonawcy byśmy byli na podobnym albo nawet na gorszym etapie niż jesteśmy teraz - zaznaczył.Koszt inwestycji to ponad 38 mln zł.