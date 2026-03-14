Poparzenie marynarza w szczecińskim porcie

Marynarz został poparzony parą wodną na jednym z kontenerowców cumujących w szczecińskim porcie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Poparzenia I i II stopnia obejmowały około 50 procent powierzchni ciała. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Gryfice.Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie poinformowała, że 29-latek był w stanie ciężkim.Na miejscu działała portowa straż pożarna, która zabezpieczała ewakuację i lądowanie śmigłowca. Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.