Poparzenie marynarza w szczecińskim porcie

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Marynarz został poparzony parą wodną na jednym z kontenerowców cumujących w szczecińskim porcie.
Poparzenia I i II stopnia obejmowały około 50 procent powierzchni ciała. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Gryfice.

Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie poinformowała, że 29-latek był w stanie ciężkim.

Na miejscu działała portowa straż pożarna, która zabezpieczała ewakuację i lądowanie śmigłowca. Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

marzec 2026

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3778 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3268 razy)
  3. Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
    (od 08 marca oglądane 2503 razy)
  4. "To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"
    (od 10 marca oglądane 2182 razy)
  5. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2153 razy)
radioszczecin.tv

Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty