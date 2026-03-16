Akcja Pozoracja. Młodzi uczą młodych pierwszej pomocy

Fot. Akcja Pozoracja Fot. Akcja Pozoracja Od lewej: Julia, Zosia, Przemek, Marcel, pomysłodawcy i organizatorzy projektu "Akcja Pozoracja"

Są licealistami, którzy przekonują swoich młodszych kolegów, że warto udzielać pierwszej pomocy. Czworo uczniów klasy medycznej I LO w Gryfinie prowadzi szkolenia dla podstawówek. Nazwali swoje działania "Akcja Pozoracja" i zgłosili się do olimpiady "Zwolnieni z teorii".





- Nasze zajęcia są podzielone na dwie części, teoretyczne i praktyczne. Chcemy też pokazać, że nie musimy mieć pełnego, profesjonalnego wyposażenia, żeby pomóc. Używamy na przykład patyka, aby pokazać, że w przypadku złamania możemy usztywnić nim kość - wyjaśnia Przemek.



Podczas szkoleń używają też jednak fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy specjalnych worków do ćwiczenia chwytu Heimlicha, stosowanego przy zadławieniach.



- Odpowiednie przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej na pewno sprawia, że ludzie podczas udzielania tej pomocy tak bardzo się nie stresują - dodaje Zosia.



- Na przykład gdy jest jakieś zbiorowisko w Szczecinie - ktoś może upaść na chodniku, ludzie zbierają się dookoła i nikt nie reaguje. A jeśli by ktoś był właśnie po takim szkoleniu, wiedziałby, co musi zrobić - zaznacza Marcel.



- To faktycznie się dzieje, że osoby słabną gdzieś na ulicy, a nie tylko w filmach - podsumowuje Przemek.



Organizatorzy projektu Akcja Pozoracja przeprowadzili dotychczas dziewięć szkoleń. Ich działania można zobaczyć



Młodych ludzi wspierają m.in. OSP Raffer Gryfino, OSP Widuchowa, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze i sponsorzy.





Julia, Zosia, Marcel i Przemek uczą, co robić, gdy ktoś zasłabnie, straci przytomność albo ma objawy udaru. Podkreślają też, że najważniejsze to znać numer alarmowy 112 i - nie być obojętnym.