Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Akcja Pozoracja. Młodzi uczą młodych pierwszej pomocy

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Akcja Pozoracja
Od lewej: Julia, Zosia, Przemek, Marcel, pomysłodawcy i organizatorzy projektu "Akcja Pozoracja"
Są licealistami, którzy przekonują swoich młodszych kolegów, że warto udzielać pierwszej pomocy. Czworo uczniów klasy medycznej I LO w Gryfinie prowadzi szkolenia dla podstawówek. Nazwali swoje działania "Akcja Pozoracja" i zgłosili się do olimpiady "Zwolnieni z teorii".
Julia, Zosia, Marcel i Przemek uczą, co robić, gdy ktoś zasłabnie, straci przytomność albo ma objawy udaru. Podkreślają też, że najważniejsze to znać numer alarmowy 112 i - nie być obojętnym.

- Nasze zajęcia są podzielone na dwie części, teoretyczne i praktyczne. Chcemy też pokazać, że nie musimy mieć pełnego, profesjonalnego wyposażenia, żeby pomóc. Używamy na przykład patyka, aby pokazać, że w przypadku złamania możemy usztywnić nim kość - wyjaśnia Przemek.

Podczas szkoleń używają też jednak fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy specjalnych worków do ćwiczenia chwytu Heimlicha, stosowanego przy zadławieniach.

- Odpowiednie przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej na pewno sprawia, że ludzie podczas udzielania tej pomocy tak bardzo się nie stresują - dodaje Zosia.

- Na przykład gdy jest jakieś zbiorowisko w Szczecinie - ktoś może upaść na chodniku, ludzie zbierają się dookoła i nikt nie reaguje. A jeśli by ktoś był właśnie po takim szkoleniu, wiedziałby, co musi zrobić - zaznacza Marcel.

- To faktycznie się dzieje, że osoby słabną gdzieś na ulicy, a nie tylko w filmach - podsumowuje Przemek.

Organizatorzy projektu Akcja Pozoracja przeprowadzili dotychczas dziewięć szkoleń. Ich działania można zobaczyć w mediach społecznościowych.

Młodych ludzi wspierają m.in. OSP Raffer Gryfino, OSP Widuchowa, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze i sponsorzy.


Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz

radioszczecin.tv

Marzena Podzińska
Daniel Jacewicz

Najnowsze podcasty