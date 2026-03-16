Ucieczka przez trudny teren nie pomogła poszukiwanemu - złapali go policjanci

Ucieczka przez podmokłe tereny nie pomogła - dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego. Do zdarzenia doszło w Pyrzycach.

Podczas pełnienia służby mundurowi zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna zaczął uciekać w kierunku podmokłych i gęsto zarośniętych terenów.Policjanci podjęli pościg i zatrzymali uciekającego mężczyznę. Okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary więzienia - roku i trzech miesięcy. Mężczyzna już trafił za kraty.