Ucieczka przez trudny teren nie pomogła poszukiwanemu - złapali go policjanci

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ucieczka przez podmokłe tereny nie pomogła - dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego. Do zdarzenia doszło w Pyrzycach.
Podczas pełnienia służby mundurowi zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna zaczął uciekać w kierunku podmokłych i gęsto zarośniętych terenów.

Policjanci podjęli pościg i zatrzymali uciekającego mężczyznę. Okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary więzienia - roku i trzech miesięcy. Mężczyzna już trafił za kraty.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3227 razy)
  2. "To będzie najnowocześniejszy obiekt w gminie Kołobrzeg"
    (od 10 marca oglądane 2285 razy)
  3. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2141 razy)
  4. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 2076 razy)
  5. Apel szpitala po ataku hakerów
    (od 11 marca oglądane 1941 razy)
radioszczecin.tv

Marzena Podzińska
Pokaz mody pod dźwigozaurami, sesja na dachu MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal Kobiet w Lubieszynie. "Terapia dla ludzi, którzy mają ADHD" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz

Najnowsze podcasty