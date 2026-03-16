Zatrzymali go podczas patrolu, wpadł z narkotykami

Zobaczył patrol i spanikował. Szybko wyszło na jaw, dlaczego. Podczas działań „Bezpieczna Dzielnica” w Stargardzie policjanci zatrzymali mężczyznę, którego znali z wcześniejszych interwencji.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Na widok patrolu wyraźnie się zdenerwował, więc funkcjonariusze postanowili go skontrolować. Przy mężczyźnie znaleźli zawiniątko z białym proszkiem, a w jego mieszkaniu kolejne narkotyki i susz roślinny. Badania potwierdziły, że były to metamfetamina i marihuana. Sprawą zajmie się sąd.Tego dnia w ramach akcji „Bezpieczna Dzielnica” policjanci wylegitymowali 93 osoby i ujawnili 71 wykroczeń.