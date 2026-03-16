Fikcyjne faktury na 15 milionów złotych, pięć osób zatrzymanych

Rozbita mafia fakturowa. Pięć osób zatrzymanych za fikcyjne faktury na 15 mln zł.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiej KAS i CBŚP wpadli na trop grupy, która wystawiała nierzetelne faktury VAT na ogromne kwoty. W akcji w Warszawie zatrzymano pięć osób i zabezpieczono ponad 350 fałszywych dokumentów o łącznej wartości ponad 15 mln zł.Śledczy szacują, że oszuści uszczuplili państwowy budżet o niemal 3 mln zł. Podejrzanym postawiono zarzuty karne, skarbowe oraz prania pieniędzy na kwotę przekraczającą 10 mln zł. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.To część większej sprawy prowadzonej od lutego 2025 roku. Wcześniej zarzuty usłyszało 45 osób związanych z grupą. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.