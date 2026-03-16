Kiedy ścieżka rowerowa między Międzyzdrojami a Wisełką? Nieprędko

Ścieżkę rowerowa między Międzyzdrojami a Wisełką nie w tym sezonie. Ani w następnym. Od ośmiu lat trwają procedury dotyczące inwestycji - m.in. dlatego, że ma ona przebiegać przez park narodowy. Budową zainteresowało się Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z południa Polski.

Organizacja zaskarżyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego sposób procedowania, a SKO przyznało jej rację.



Trzeba najprawdopodobniej wykonać raport oddziaływania na środowisko, a to może potrwać dwa lata - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" sekretarz Międzyzdrojów Adam Szczodry.



- Tu jest największy problem, że niestety musi być całoroczny cykl analizy uwarunkowań środowiskowych w obszarze inwestycji. W Międzyzdrojach chcielibyśmy tej ścieżki, bo turyści i mieszkańcy nas o to dopytują, ale niestety, realia dzisiaj są takie - powiedział.



Wykonanie raportu ma zlecić Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, na razie nie ma takiej decyzji. Anna Radziwonowicz z Zarządu Dróg zapewnia, że inwestycja prowadzona jest zgodnie ze standardami ochrony środowiska.



Obecnie rowerzyści chcący pokonać odcinek Międzyzdroje - Wisełka, muszą korzystać z drogi wojewódzkiej nr 102; jest ona wąska i zatłoczona, szczególnie w sezonie letnim.



