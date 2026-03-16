KSEF w transgranicznym biznesie, szkolenie w Świnoujściu

Krajowy System e-Faktur w praktyce dla transgranicznych firm - rozliczenia z polskimi i niemieckimi kontrahentami będą tematem szkolenia przygotowanego z inicjatywy Sieci Informacyjno-Doradczej Euroregionu Pomerania.

Większość przedsiębiorców w Polsce od 1 kwietnia będzie zobowiązana do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. W praktyce oznacza to koniec faktur papierowych. Zmiana będzie szczególna dla firm działających w regionach przygranicznych.





- Kontrahenci wystawiają po stronie niemieckiej faktury dla nas i my wystawiamy tym kontrahentom. Ten temat był troszeczkę pozostawiony z boku. Staramy się wyjaśnić co należy zrobić - wyjaśnia Ryszard Kneć ze świnoujskiego biura Sieci Informacyjno Doradczej Euroregionu Pomerania.

Zachęca też do udziału w nieodpłatnych szkoleniach.

- To wydarzenie prowadzi Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Świnoujściu. Pierwsza część jest wykładowa, druga część jest poświęcona na zadawanie pytań. Można się zarejestrować na stronie IBN-SID - powiedział.





Udział w webinarium jest bezpłatny i odbywa się we wtorek o godz. 10.

