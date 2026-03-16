Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

KSEF w transgranicznym biznesie, szkolenie w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

źrodło: ibn-sid.eu
Krajowy System e-Faktur w praktyce dla transgranicznych firm - rozliczenia z polskimi i niemieckimi kontrahentami będą tematem szkolenia przygotowanego z inicjatywy Sieci Informacyjno-Doradczej Euroregionu Pomerania.
Większość przedsiębiorców w Polsce od 1 kwietnia będzie zobowiązana do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. W praktyce oznacza to koniec faktur papierowych. Zmiana będzie szczególna dla firm działających w regionach przygranicznych.

- Kontrahenci wystawiają po stronie niemieckiej faktury dla nas i my wystawiamy tym kontrahentom. Ten temat był troszeczkę pozostawiony z boku. Staramy się wyjaśnić co należy zrobić - wyjaśnia Ryszard Kneć ze świnoujskiego biura Sieci Informacyjno Doradczej Euroregionu Pomerania.

Zachęca też do udziału w nieodpłatnych szkoleniach.

- To wydarzenie prowadzi Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Świnoujściu. Pierwsza część jest wykładowa, druga część jest poświęcona na zadawanie pytań. Można się zarejestrować na stronie IBN-SID - powiedział.

Udział w webinarium jest bezpłatny i odbywa się we wtorek o godz. 10.

Rejestracja.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

Najnowsze podcasty