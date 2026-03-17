Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

TBS wychodzi naprzeciw seniorom mieszkającym na wyższych piętrach

Region Sebastian Wierciak

Grażyna Szotkowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Seniorzy uwięzieni na 3 i 4 piętrach kamienic to problem zauważany przez miasto i Szczecińskie TBS – przekonywała w Rozmowie pod Krawatem prezes Grażyna Szotkowska. Dobudowywanie wind to kosztowny temat, jednocześnie w większości przypadków musiałyby się zatrzymywać na półpiętrach.
Stąd rozwiązaniem mają być propozycje przeprowadzek. Kończy się remont kwartału 33 przy Bolesława Śmiałego i tam będzie jedna klatka schodowa z 16 mieszkaniami tylko dla seniorów powyżej 60 roku życia.

- Będzie ogłoszony nabór chętnych i będzie można się zamienić. Tam jest winda, jest pełnostandardowy, nowoczesny budynek - mówi Szotkowska.

Jeśli zainteresowanie będzie duże, to miasto ma reagować na potrzeby seniorów przygotowując kolejne inwestycje. Grażyna Szotkowska zapytana została również o zadłużenie mieszkańców TBS-ów, które od 5 lat sukcesywnie spada.

- Podstawą jest współpraca, czyli ten bezpośredni kontakt z dłużnikiem, odwiedzenie ich czasami w mieszkaniu i zaproponowanie rozwiązania adekwatnego do sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej często danej osoby - dodaje Szotkowska.

Wśród tematów rozmowy z ustępującą prezes STBS były także zyski, Kwartał 36, wyrzucenie do kosza kolejki po mieszkania, czy możliwość wykupienia mieszkań przez
Szczecinian.

Przypomnijmy, że od kwietnia prezesem STBS będzie dotychczasowy szef NiOL Radosław Kanarek.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3678 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2498 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2362 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2334 razy)
  5. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 2172 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Grażyna Szotkowska
Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podaruj ciepło za pomocą pary skarpet [WIDEO, ZDJĘCIA]
Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marzena Podzińska
Pokaz mody pod dźwigozaurami, sesja na dachu MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty