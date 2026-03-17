TBS wychodzi naprzeciw seniorom mieszkającym na wyższych piętrach

Seniorzy uwięzieni na 3 i 4 piętrach kamienic to problem zauważany przez miasto i Szczecińskie TBS – przekonywała w Rozmowie pod Krawatem prezes Grażyna Szotkowska. Dobudowywanie wind to kosztowny temat, jednocześnie w większości przypadków musiałyby się zatrzymywać na półpiętrach.

Wśród tematów rozmowy z ustępującą prezes STBS były także zyski, Kwartał 36, wyrzucenie do kosza kolejki po mieszkania, czy możliwość wykupienia mieszkań przez

Szczecinian.

Przypomnijmy, że od kwietnia prezesem STBS będzie dotychczasowy szef NiOL Radosław Kanarek.









Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Stąd rozwiązaniem mają być propozycje przeprowadzek. Kończy się remont kwartału 33 przy Bolesława Śmiałego i tam będzie jedna klatka schodowa z 16 mieszkaniami tylko dla seniorów powyżej 60 roku życia.- Będzie ogłoszony nabór chętnych i będzie można się zamienić. Tam jest winda, jest pełnostandardowy, nowoczesny budynek - mówi Szotkowska.Jeśli zainteresowanie będzie duże, to miasto ma reagować na potrzeby seniorów przygotowując kolejne inwestycje. Grażyna Szotkowska zapytana została również o zadłużenie mieszkańców TBS-ów, które od 5 lat sukcesywnie spada.- Podstawą jest współpraca, czyli ten bezpośredni kontakt z dłużnikiem, odwiedzenie ich czasami w mieszkaniu i zaproponowanie rozwiązania adekwatnego do sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej często danej osoby - dodaje Szotkowska.