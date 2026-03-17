„Tu jest Polska, tu jest morze” - uroczystości rocznicowe w Kołobrzegu

W Kołobrzegu trwają uroczystości upamiętniające włączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Polski oraz 81. rocznicę walk o miasto.

„Tu jest Polska, tu jest morze” – pod takim hasłem zorganizowane są tegoroczne uroczystości rocznicowe. Bierze w nich udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która podkreśla znaczenie boju o Kołobrzeg dla Pomorza Zachodniego i całego kraju.- Kołobrzeg stał się znowu miejscem, do którego Polacy mogli przyjeżdżać, wracać i pracować. Zmienił się sposób myślenia o naszym kraju. Nagle mieliśmy wielkie 500-kilometrowe okno na świat -mówi Kidawa-Błońska.Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że bez wydarzeń sprzed ponad 80 lat nie byłoby obecnego miasta.- Doświadczyło dramatów wojny, a jednak powstało na nowo dzięki ludziom, którzy przyjechali tu z różnych stron i postanowili zbudować swój dom tu właśnie nad Bałtykiem - dodaje Mieczkowska.W ramach uroczystości skwer przy ulicy Pomorskiej oficjalnie otrzyma imię generała Waldemara Skrzypczaka. W programie przewidziano także spotkanie patriotyczne na Cmentarzu Wojennym.W środę dalsza część uroczystości odbędzie się przy Pomniku Zaślubin.