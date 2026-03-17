Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

„Tu jest Polska, tu jest morze” - uroczystości rocznicowe w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu trwają uroczystości upamiętniające włączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Polski oraz 81. rocznicę walk o miasto.
„Tu jest Polska, tu jest morze” – pod takim hasłem zorganizowane są tegoroczne uroczystości rocznicowe. Bierze w nich udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która podkreśla znaczenie boju o Kołobrzeg dla Pomorza Zachodniego i całego kraju.

- Kołobrzeg stał się znowu miejscem, do którego Polacy mogli przyjeżdżać, wracać i pracować. Zmienił się sposób myślenia o naszym kraju. Nagle mieliśmy wielkie 500-kilometrowe okno na świat -mówi Kidawa-Błońska.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że bez wydarzeń sprzed ponad 80 lat nie byłoby obecnego miasta.

- Doświadczyło dramatów wojny, a jednak powstało na nowo dzięki ludziom, którzy przyjechali tu z różnych stron i postanowili zbudować swój dom tu właśnie nad Bałtykiem - dodaje Mieczkowska.

W ramach uroczystości skwer przy ulicy Pomorskiej oficjalnie otrzyma imię generała Waldemara Skrzypczaka. W programie przewidziano także spotkanie patriotyczne na Cmentarzu Wojennym.

W środę dalsza część uroczystości odbędzie się przy Pomniku Zaślubin.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz

radioszczecin.tv

