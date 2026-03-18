Kolejny krok w stronę kładki dla pieszych przy Technoparku [ZDJĘCIA]

Rozpoczął się proces projektowy kładki nad torami kolejowymi przy szczecińskim Technoparku. Ma ona zlikwidować dzikie przejście między ulicą Chopina a Parkiem Karpińskiego, z którego od lat korzysta codziennie kilkuset mieszkańców.

Jesteśmy dopiero na początku drogi - przekazał Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.



- Jesteśmy po podpisaniu umowy na wykonanie koncepcji projektowej, kładki przy ulicy Cyfrowej. Proces projektowy się rozpoczął, potrwa to kilka najbliższych miesięcy, tak że inwestycja jest dopiero w fazie przygotowawczej - wyjaśnił Zieliński.



Na budowę kładki zabezpieczono w budżecie miasta 350 tys. złotych. Przy okazji jej budowy planowany jest również remont ulicy Cyfrowej.