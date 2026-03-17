Kolejna tura konsultacji dotyczących przyszłości Świnoujścia

Mieszkańcy Świnoujścia znów będą mogli zdecydować o przyszłości swojego miasta. 31. marca i 1. kwietnia odbędzie się druga tura konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju do 2050 roku.
Spotkania zaplanowano na godzinę 17:00 w Galerii Art Miejskiego Domu Kultury. Pierwszego dnia rozmowy będą dotyczyć celów i kierunków rozwoju miasta, a drugiego – polityki przestrzennej. Udział może wziąć każdy zainteresowany.
Jak podkreślają władze miasta, głos mieszkańców ma kluczowe znaczenie. Już w pierwszej turze konsultacji wzięły udział setki osób, wskazując m.in. na potrzebę ochrony środowiska, utrzymania wysokiej jakości życia i zrównoważonego rozwoju Świnoujścia.
