Kolejna tura konsultacji dotyczących przyszłości Świnoujścia

Region Antoni Stefański

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszkańcy Świnoujścia znów będą mogli zdecydować o przyszłości swojego miasta. 31. marca i 1. kwietnia odbędzie się druga tura konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju do 2050 roku.
Spotkania zaplanowano na godzinę 17:00 w Galerii Art Miejskiego Domu Kultury. Pierwszego dnia rozmowy będą dotyczyć celów i kierunków rozwoju miasta, a drugiego – polityki przestrzennej. Udział może wziąć każdy zainteresowany.

Jak podkreślają władze miasta, głos mieszkańców ma kluczowe znaczenie. Już w pierwszej turze konsultacji wzięły udział setki osób, wskazując m.in. na potrzebę ochrony środowiska, utrzymania wysokiej jakości życia i zrównoważonego rozwoju Świnoujścia.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3678 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2498 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2362 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2334 razy)
  5. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 2172 razy)
Grażyna Szotkowska
Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podaruj ciepło za pomocą pary skarpet [WIDEO, ZDJĘCIA]
Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marzena Podzińska
Pokaz mody pod dźwigozaurami, sesja na dachu MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

