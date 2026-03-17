Moderusy Gamma wyjechały na jazdy próbne

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Debiut nowych szczecińskich tramwajów coraz bliżej. Dwukierunkowe i niskopodłogowe Moderusy Gamma odbędą pierwsze kursy z pasażerami w sobotę, 28 marca.
Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim informuje, że wyjadą wtedy cztery pierwsze pojazdy tego typu.

- W tym pierwszym momencie to będzie linia numer 4, bo to są tramwaje dwukierunkowe i dzięki temu ta częstotliwość tramwajów mogła być większa. Myślę, że docelowo możemy się ich spodziewać wszędzie tam, gdzie w tej chwili funkcjonują niskopodłogowe tramwaje - mówi Jachim.

Obecnie w zajezdni Pogodno znajduje się sześć Moderusów Gamma. Najbliższej nocy dołączy do nich kolejny, siódmy pojazd, który przyjedzie na lawecie z fabryki Modertransu w podpoznańskich Biskupicach. Pozostałe pięć pojazdów ma być dostarczonych do końca maja.

Zakup dwunastu Moderusów Gamma kosztował prawie 160 milionów złotych, z czego 115 milionów to dofinansowanie z unijnego programu "FEnIKS" oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim informuje, że wyjadą wtedy cztery pierwsze pojazdy tego typu.

