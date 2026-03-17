Historia szczecińskiej motoryzacji w "Galerii na murze"

Na dziedzińcu Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie powstaje wyjątkowa galeria poświęcona historii lokalnej motoryzacji. Na ścianie zawiśnie łącznie 60 archiwalnych zdjęć pokazujących dzieje Stoewerów i Junaków.

Część fotografii przenosi zwiedzających do dawnej fabryki braci Stoewerów – od pierwszych pojazdów z końca XIX wieku, po auta z okresu II wojny światowej. Kolejne zdjęcia to już historia kultowych motocykli Junak, uwiecznionych przez pracowników fabryki i fotoreportera Stefana Cieślaka.Jak podkreślają muzealnicy, wiele z tych zdjęć pokazywanych jest po raz pierwszy i stanowi ciekawe uzupełnienie głównej wystawy. Na razie można zobaczyć część ekspozycji, a kolejne fotografie będą sukcesywnie pojawiać się na ścianie.