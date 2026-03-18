Atak hakerów. "Tylko pacjenci onkologiczni mogą rejestrować się na wizyty"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tylko pacjenci onkologiczni mogą rejestrować się na wizyty w poradniach szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.
Szpital przy Arkońskiej: "zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość"

Placówka 10 dni temu padła ofiarą hakerów i straciła dostęp do systemu informatycznego. To oznacza, że szpitalni rejestratorzy nie mają dostępu do kalendarza wizyt umówionych do poradni.

- Pacjenci onkologiczni są zapisywani ręcznie - mówił rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski. - Jest jeden warunek. Warunkiem jest okazanie papierowej karty DiLO. Musi ona zostać pokazana pracownikowi rejestracji szpitala czy danej poradni, bo inaczej nie mamy żadnej możliwości, żeby tę kartę zweryfikować. Wcześniej mogliśmy to zrobić po pewnych oznaczeniach karty, logując się do pewnych systemów. Dzisiaj musimy kartę po prostu zobaczyć na własne oczy, żeby wiedzieć, gdzie pacjent powinien w ramach tej szybkiej diagnostyki trafić.

W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie nadal wstrzymane jest wykonywanie badań laboratoryjnych zleconych poza lecznicą. Usuwanie skutków cyberataku może potrwać tygodnie, jeśli nie miesiące.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
