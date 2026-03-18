Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

"My o plażowaniu myślimy niemalże cały rok"

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Przegląd sprzętu, reperacje czy, program atrakcji. W Świnoujściu, mimo niskiej temperatury i odległego do wakacji czasu, trwają przygotowania do sezonu na plaży.
Na świnoujskiej plaży turystów, podziwiających Bałtyk nie brakuje.

- Jestem tak zachwycona, przepięknie. - Tylko spacerować i cieszyć się tą pogodą - mówią spacerowicze.

Ale przy kilku stopniach na plusie nie w głowie im plażowanie. Zupełnie przeciwnie niż w Ośrodku Sportu i Rekreacji - mówi jego dyrektor Michał Ruciak.

- My o plażowaniu myślimy niemalże cały rok. Dopięliśmy praktycznie większość, przygotowujemy się do zakupienia jednej łodzi motorowej. Wymieniliśmy słupy na bazie podtrzymującej wieżę ratowników, sprzęt ratowniczy medyczny, gwizdki, przeglądy kładów - wymienia Ruciak.

Wiadomo także jakie atrakcje odbędą się w czasie lata.

- Mamy cztery weekendy bezpiecznej plaży. Zorganizujemy turniej rangi Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Będzie to turniej po ponad 20 latach, który wróci do nas do miasta. Przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kraju - dodaje dyrektor OSiR.

Wysoki sezon rozpocznie się wraz z wakacjami, czyli za 99 dni.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!
"Dom na klifie", czyli nowe słuchowisko w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najwięcej pożarów lasów w Nadleśnictwie Kliniska [WIDEO]
Grażyna Szotkowska
Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty