Przegląd sprzętu, reperacje czy, program atrakcji. W Świnoujściu, mimo niskiej temperatury i odległego do wakacji czasu, trwają przygotowania do sezonu na plaży.

Na świnoujskiej plaży turystów, podziwiających Bałtyk nie brakuje.- Jestem tak zachwycona, przepięknie. - Tylko spacerować i cieszyć się tą pogodą - mówią spacerowicze.Ale przy kilku stopniach na plusie nie w głowie im plażowanie. Zupełnie przeciwnie niż w Ośrodku Sportu i Rekreacji - mówi jego dyrektor Michał Ruciak.- My o plażowaniu myślimy niemalże cały rok. Dopięliśmy praktycznie większość, przygotowujemy się do zakupienia jednej łodzi motorowej. Wymieniliśmy słupy na bazie podtrzymującej wieżę ratowników, sprzęt ratowniczy medyczny, gwizdki, przeglądy kładów - wymienia Ruciak.Wiadomo także jakie atrakcje odbędą się w czasie lata.- Mamy cztery weekendy bezpiecznej plaży. Zorganizujemy turniej rangi Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Będzie to turniej po ponad 20 latach, który wróci do nas do miasta. Przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kraju - dodaje dyrektor OSiR.Wysoki sezon rozpocznie się wraz z wakacjami, czyli za 99 dni.