Zabytkowy dworzec w Wałczu do przebudowy

Będzie przebudowa zabytkowego dworca w Wałczu. PKP SA są w trakcie przygotowywania przetargu na wybór projektanta.

Budynek pochodzi z 1881 roku, w jego skład wchodzą też magazyn, lampiarnia oraz toalety. To obecnie pustostany. W odrestaurowanym obiekcie znaleźć się mają: poczekalnia, hol dworcowy i toalety.



Część powierzchni ma być przeznaczona na muzeum, a schron pod budynkiem ma zostać dostosowany do potrzeb ludności cywilnej. Według założeń, przebudowa potrwa do końca 2028 roku.



