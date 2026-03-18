Podróbki za dwa miliony

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. KMP w Szczecinie
Szczecińscy policjanci przejęli wartą dwa miliony złotych podrobioną odzież. Zatrzymano 44-letnią kobietę podejrzewaną o handel tymi towarami.
W trakcie przeszukania magazynu, w którym przechowywane były podrobione produkty oraz mieszkania należącego do kobiety, znaleziono 650 sztuk odzieży oraz akcesoriów.

Wśród nich były m.in. bluzy, koszulki, spodnie, czapki, okulary oraz torebki damskie. Wstępnie oszacowano, że łączna wartość zabezpieczonego towaru wynosi nie mniej niż 2 miliony złotych.

Kobieta usłyszała zarzuty. Grozi jej pięć lat więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3833 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3155 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2717 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2408 razy)
  5. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2073 razy)
radioszczecin.tv

Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!
"Dom na klifie", czyli nowe słuchowisko w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najwięcej pożarów lasów w Nadleśnictwie Kliniska [WIDEO]
Grażyna Szotkowska
Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty