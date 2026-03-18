Podróbki za dwa miliony

Szczecińscy policjanci przejęli wartą dwa miliony złotych podrobioną odzież. Zatrzymano 44-letnią kobietę podejrzewaną o handel tymi towarami.
W trakcie przeszukania magazynu, w którym przechowywane były podrobione produkty oraz mieszkania należącego do kobiety, znaleziono 650 sztuk odzieży oraz akcesoriów.
Wśród nich były m.in. bluzy, koszulki, spodnie, czapki, okulary oraz torebki damskie. Wstępnie oszacowano, że łączna wartość zabezpieczonego towaru wynosi nie mniej niż 2 miliony złotych.
Kobieta usłyszała zarzuty. Grozi jej pięć lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
