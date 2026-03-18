Dariusz Głogowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W obliczu sytuacji geopolitycznej, w tym wojny w Iranie, zbyt szybko odchodzimy od prądu z węgla – stwierdził w "Rozmowie pod Krawatem" szef zachodniopomorskiej Solidarności Dariusz Głogowski.

- Powinno być powstrzymane wygaszanie ostatnich bloków węglowych w sierpniu, ponieważ powinna być alternatywa. Postawienie tylko na bloki gazowe jest niebezpieczeństwem energetycznym - powiedział szef zachodniopomorskiej Solidarności.



Dariusz Głogowski zwrócił uwagę na fakt, że po energię z węgla sięgają takie państwa jak Japonia czy Niemcy. I dodał, że może nie jest to najczystsza energia, ale w Dolnej Odrze nie jest też tak brudna, jak chociażby w latach 90-tych.



- Nasze bloki węglowe przeszły modernizację, mogłyby spokojnie pracować do 2035 roku pod względem rankingu. Nasze bloki węglowe dwusetki są jedne z najlepszych w Polsce - dodał Głogowski.



W Elekrowni Dolna Odra trwa tymczasem inwestycja w drugi blok gazowy, a jednocześnie Program Dobrowolnych Odejść, w skrajnych przypadkach pracownicy mogą liczyć 30-krotność pensji, nawet 300-400 tysięcy złotych odszkodowania.



Edycja tekstu: Natalia Chodań Głogowski przekonywał, że Elektrownia Dolna Odra stawia na gaz, a to oznacza, że uzależniamy się od dostaw, gdy mamy swój węgiel. Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.