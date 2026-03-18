"Działalność czysto rolnicza ma być, przy sporach sądowych, priorytetem"

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Rolnik, który "od pokoleń" prowadzi swoją działalność na wsi będzie - w przypadku sąsiedzkiego konfliktu - osobą prawnie uprzywilejowaną. Tak zakłada projekt ustawy "o zachowaniu funkcji produkcyjnych wsi", która trafiła pod obrady Rady Ministrów.
- Działalność czysto rolnicza ma być, przy sporach sądowych, priorytetem - zapowiedział w Barzkowicach minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. - Wieś jest miejscem produkcji i tu mogą być dźwięki, zapachy charakterystyczne dla produkcji rolniczej. Nie może być tak, że ktoś kupuje działkę, bo jest tańsza niż w centrum miasta i następnego dnia zaczyna protestować i ograniczać działalność sąsiadów.

Resort rolnictwa zapowiada wdrożenie tej ustawy - prawdopodobnie - jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
