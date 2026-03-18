Młodzi ludzie odkrywali "Magię tańca" [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Po raz osiemnasty odbył się w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie wojewódzki przegląd form tanecznych "Magia tańca". Do udziału w nim przystąpiło siedem grup ze szkół specjalnych z całego województwa.
Większość grup uczestniczyło w przeglądzie po raz kolejny, ale dla niektórych to pierwsze spotkanie z nami – mówi dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 Paweł Bajer.

- Chodziło o potrzebę prezentacji zespołów, które tańczą, a które są z obszaru edukacji specjalnej. Twórcom tego przeglądu zależało na tym, żeby te dzieci miały się gdzie zaprezentować i spotkać się, rozwijać swoją pasję - tłumaczy Bajer.

Młodzież i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną tańczyły w różnych kategoriach, takich jak etiuda taneczna, new style i cowboy dance.

- Wszystkie grupy wyszły z turnieju "z tarczą", ponieważ włożyły w swoje układy całe serce i pozytywną energię – podkreśla nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 Katarzyna Nowak-Stachyra.

- Każdy zespół był cudowny, wspaniały i wystąpił na miarę swoich możliwości. Tu nie ma gorszych i lepszych, wszyscy są równi - zaznacza.

Konkurs został objęty honorowym patronatem prezydenta Szczecina i zachodniopomorskiego kuratora oświaty.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

