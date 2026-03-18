Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie

Adam Wosik

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Radni z komisji ds. gospodarki komunalnej pozytywnie zaopiniowali uchwałę, która ustanawia w Szczecinie Strefę Czystego Transportu. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższy wtorek.
Strefa ma powstać na obszarze ograniczonym Trasą Zamkową oraz ulicami Wielką i Małą Odrzańską, Wyszyńskiego i Tkacką.

Zaproponowana uchwała jest wręcz niezbędna do uzyskania dofinansowania na zakup nowych autobusów dla spółki Klonowica - powiedziała dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Daria Radzimska.

- Uchwała o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu nie jest wywołana bezpośrednio poprawą jakości powietrza, a dofinansowaniem na zakup autobusów elektrycznych dla spółki SPAK, o które możemy się ubiegać już w kwietniu - wyjaśniła.

Mimo że uchwała w tej sprawie ma już ostateczny kształt, uwagi do jej treści nadal ma radny z klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.

- To, że pozwalamy wjeżdżać 30 razy w ciągu roku, jak my to zamierzamy w ogóle kontrolować? Ile to będzie kosztowało, te urządzenia do kontrolowania? Jak to będzie kontrolowane? Gdybym był aktywistą, a może to zrobię, kupię sobie stary samochód i sprawdzę, czy ta kontrola przychodzi - mówił radny.

Ostateczną decyzję w sprawie ustanowienia w Szczecinie Strefy Czystego Transportu podejmą radni w trakcie najbliższej sesji, która zaplanowana jest na wtorek, 24 marca.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka
