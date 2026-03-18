Elektroniczne ułatwienie dla emerytów i rencistów

Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w portalu eZUS wniosek ERPO, czyli wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Dotychczas ERPO można było złożyć tylko papierowo, dlatego to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów.





- Otrzymywaliśmy od klientów sygnały, że oczekują tej zmiany, by mogli złożyć wniosek ERPO w pełni przez internet, bez drukowania, podpisywania i wysyłania pocztą czy wizyty w placówce - wyjaśnia rzecznik.



ERPO nadal można dostarczyć też tradycyjnie.



Rzecznik zachodniopomorskiego oddziału ZUS Karol Jagielski mówi, że wprowadzenie wersji elektronicznej to istotne ułatwienie.- Otrzymywaliśmy od klientów sygnały, że oczekują tej zmiany, by mogli złożyć wniosek ERPO w pełni przez internet, bez drukowania, podpisywania i wysyłania pocztą czy wizyty w placówce - wyjaśnia rzecznik.ERPO nadal można dostarczyć też tradycyjnie.