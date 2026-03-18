Kalambury, muzyka, Miastotwórcy. Nowy pomysł Baltic Neopolis Orchestra

Region Anna Klimczyk

Fot. Hubert Grygielewicz / Baltic Neopolis Orchestra
Wstęp tylko dla młodych! Baltic Neopolis Orchestra startuje z projektem "Miastotwórcy". To cykl spotkań dla studentów szczecińskich uczelni, którzy chcą nie tylko posłuchać muzyki, ale także się zintegrować, grając między innymi w kalambury czy "czółko".
- To pierwsza odsłona naszego nowego projektu. Chcemy integrować studentów, zaprosić ich do świata muzyki klasycznej. Gramy w czółko, w kalambury, bawimy się, gramy w karty. Chcemy, żeby środowisko studenckie pomiędzy uczelniami miało okazję się poznać - mówi dyrektor biura koncertowego Baltic Neopolis Orchestra Katarzyna Lament.

- Mam wrażenie, że jest to coś nowego w Szczecinie. Nigdy wcześniej się nie spotkałem z takim wydarzeniem orkiestralno-rozrywkowym. Brakuje mi takich atrakcji ogólnouczelnianych, gdzie realnie można poznać osoby spoza swojej uczelni. - Można posłuchać muzyki klasycznej, która też jest bardzo fajna i relaksująca, przynajmniej dla mnie - mówili uczestnicy "Miastotwórców".

O kolejnych tego typu wydarzeniach Baltic Neopolis Orchestra będzie informowała w mediach społecznościowych.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

