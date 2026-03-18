Poseł Lewicy chce pomóc w sprawie mieszkań przy świnoujskim porcie

Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

Interwencję w Sejmie w sprawie Świnoujścian mieszkających tuż przy terenach portowych zamierza podjąć poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Mieszkańcy od lat zmagają się z nieuregulowanym statusem prawnym swoich mieszkań.

Budynki zamieszkiwane przez Świnoujścian powstały pierwotnie jako hotele pracownicze, a grunty pod nimi należą do spółek Skarbu Państwa. W połączeniu z uciążliwościami pracy portu powoduje to, że mieszkańcy szukają porozumienia - wyjaśnia prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.



- Te uciążliwości portowe otaczają mieszkańców z każdej strony, ludzi, którzy tam żyją od dziesięcioleci. Pan poseł Wieczorek wyraził opinię, że zaangażowanie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, które do tej pory było praktycznie żadne, jest niezbędne. Zadeklarował również rozmowy na poziomie sejmowym - mówi Agatowska.



Poseł Dariusz Wieczorek przyznaje, że sytuacja jest kłopotliwa.



- Trzeba dyskutować i rozmawiać o tym, jak firmy, zarząd portu pomoże w rozwiązaniu tego problemu - podkreśla polityk.



Tereny portowe w tej chwili zamieszkuje około 150 osób.