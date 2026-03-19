Śmiertelny wypadek na DK26

Kacper Narodzonek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ważna informacja dla kierowców, jadących w stronę granicy. Słuchacze informują o śmiertelnym wypadku na DK26.
- Z tej strony stały słuchacz Robert. Chciałem poinformować, że jest śmiertelny wypadek między Krajnikiem Dolnym a Grabowem. Także dojazd do granicy jest zablokowany obecnie... - alarmuje słuchacz.

Do wypadku doszło około godz. 7.30. Motocykl zderzył się z autem osobowym. Jedna osoba zginęła na miejscu.

Droga jest zablokowana, obowiązuje objazd przez Chojnę, drogą numer 31, w kierunku Widuchowej, a potem drogą krajową numer 22 do Krajnika Dolnego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
