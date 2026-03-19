Specjaliści od cyberprzestępczości w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Szpital Wojewódzki w Szczecinie nadal zmaga się z konsekwencjami cyberataku. Do placówki skierowano specjalistów z Zespołu Cyberbezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia.

- Od początku obsługujemy ten incydent. Uznaliśmy, że nasza obecność na miejscu pozwoli usprawnić różne decyzje, dlatego od dziś rozpoczynamy prace bezpośrednio w placówce - tłumaczy kierownik CSIRT CeZ, Jeremi Olechnowicz.



- Jest dużo pracy w przygotowaniu różnych nowych konfiguracji, tak zwanego utwardzenia, a także zmian różnych konfiguracyjnych. Po prostu lepiej będzie i szybciej, jeśli pojawimy się na miejscu. Zaczynamy intensywne działania, żeby wspierać podmiot poprzez konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa - podkreśla Olechnowicz.



W szpitalu czasowo zawieszono możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium. Obywają się tam jedynie badania pacjentów szpitalnych. Na wizyty w poradniach mogą się rejestrować tylko pacjenci onkologiczni. Dyrekcja o ataku poinformowała odpowiednie służby.



Autorka edycji: Joanna Chajdas