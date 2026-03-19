Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Specjaliści od cyberprzestępczości w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

Region Anna Klimczyk

Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Szpital Wojewódzki w Szczecinie nadal zmaga się z konsekwencjami cyberataku. Do placówki skierowano specjalistów z Zespołu Cyberbezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia.
- Od początku obsługujemy ten incydent. Uznaliśmy, że nasza obecność na miejscu pozwoli usprawnić różne decyzje, dlatego od dziś rozpoczynamy prace bezpośrednio w placówce - tłumaczy kierownik CSIRT CeZ, Jeremi Olechnowicz.

- Jest dużo pracy w przygotowaniu różnych nowych konfiguracji, tak zwanego utwardzenia, a także zmian różnych konfiguracyjnych. Po prostu lepiej będzie i szybciej, jeśli pojawimy się na miejscu. Zaczynamy intensywne działania, żeby wspierać podmiot poprzez konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa - podkreśla Olechnowicz.

W szpitalu czasowo zawieszono możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium. Obywają się tam jedynie badania pacjentów szpitalnych. Na wizyty w poradniach mogą się rejestrować tylko pacjenci onkologiczni. Dyrekcja o ataku poinformowała odpowiednie służby.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Od początku obsługujemy ten incydent. Uznaliśmy, że nasza obecność na miejscu pozwoli usprawnić różne decyzje, dlatego od dziś rozpoczynamy prace bezpośrednio w placówce - tłumaczy kierownik CSIRT CeZ, Jeremi Olechnowicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty