Gmina Złocieniec zadba o bezpieczeństwo

Gmina Złocieniec pozyskała kolejne środki na bezpieczeństwo. To w sumie ponad 1,5 mln złotych.
Pierwsze fundusze, ponad 900 tysięcy, gmina otrzymała w ubiegłym roku - w tym to ponad 600 tysięcy zł.
Zostaną one przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi o modernizację budynków i pomieszczeń magazynowych.
Realizacja zaplanowana jest na ten rok, a jej zakończenie przewidziano na grudzień.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
