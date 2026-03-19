ZUT zaprasza na Dni Otwarte

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otwiera swoje drzwi dla maturzystów i pomaga w wyborze kierunku studiów.
Od godziny 9 uczniowie mogą odwiedzić 11 wydziałów i zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.
W programie pokaz termowizji, analiza chemiczna żywności czy zwiedzanie laboratorium badania gruntu - mówi rzeczniczka ZUT-u Emilia Kujawa.
- Na biotechnologii będzie okazja przyjrzeć się z bliska mikroorganizmom, które zagrażają naszemu życiu i zdrowiu, jak i tym pożytecznym, które wykorzystywane są do produkcji antybiotyków. Pokaz prototypowania, symulator jazdy samochodem i pokaz gier komputerowych przygotował oczywiście Wydział Informatyki ZUT-u - wymienia Kujawa.
Dni otwarte potrwają do godziny 14.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
