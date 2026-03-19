Pomorze Zachodnie powraca z akcją sadzenia drzew

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, około 4 tysięcy nowych sadzonek, głównie sosen i buków, wzbogaci zasoby Nadleśnictwa Trzebież.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa. Formularz znajdziecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
"Rodzinne sadzenie drzew" startuje w sobotę, o 11, na terenie Nadleśnictwa Trzebież.
Na uczestników czekać będzie ciepły poczęstunek.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
